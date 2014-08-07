На Майдане начали бросать брусчатку

Майдановцы пытаются оттеснить правоохранителей, которые пришли с коммунальщиками, в сторону Европейской площади.

Как сообщает корреспондент Еспресо.TV, "долгожители Майдана" бросают брусчатку. По всему периметру Площади горят костры из автомобильных покрышек.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром на Майдане Независимости начали разбирать баррикады возле Дома профсоюзов. При этом столичные коммунальщики просили жителей Майдана самим разобрать палатки, установленные на проезжей части в центре Киева.