О выплатах в Ощадбанке Ющенко хочется трижды сказать одно слово

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в ближайшее время совместно с Ощадбанком и Министерством финансов намерен проанализировать результаты выплат обесцененных сбережений граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время совещания с председателями областных государственных администраций.

«За сутки-двое мы закончим анализ и получим более полную реакцию Ощадбанка и Минфина», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В то же время, по словам главы государства, если серьезно проанализировать определенные цифры, то Украина стоит «перед очень серьезным вызовом». «Я бы сказал слово «очень» трижды. У нас такого еще не было последние восемь лет», - сказал Президент.