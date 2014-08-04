В Днепропетровске создают центр по обмену заложников в зоне АТО

Об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель переговорной группы по освобождению заложников украинской армии генерал-полковник Владимир Рубан.

По его словам, для работы в центре обмена заложниками, который будет состоять из аналитического и боевого отделов, начался набор из числа ветеранов СБУ, МВД, ВСУ, имеющих опыт службы в «горячих точках».

Задача сотрудников центра - сбор информации, освобождение заложников, поиск мест массовых захоронений в зоне АТО, а также создание «зеленых коридоров» для выезда мирных жителей из зоны боевых действий.

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Рубан отметил, что новосозданный центр планирует взаимодействовать с представителями ООН, ОБСЕ и Красного Креста.

Заместитель председателя Днепропетровской облгосадминистрации Борис Филатов сообщил на брифинге, что техническое и материальное оснащение работы Центра обмена заложниками будет осуществляться за счет Днепропетровской ОГА.

По словам Рубана, переговорная группа по освобождению заложников занимается подготовкой эвакуации 125 детей-инвалидов из Краснодона, из которых 63 – лежачие.