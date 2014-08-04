Батальоны "Азов" и "Шахтерск" начали зачистку Донецка от террористов
14:54, 04 августа 2014Политика
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Бойцы добровольческих батальонов "Азов" и "Шахтерск" начали освобождение Донецка от террористов.
Бойцы начали освобождение Донецка от террористов / Фото со страницы "Боцман Азов" в Facebook
Об этом в Facebook сообщают народный депутат Олег Ляшко и депутат Киевского горсовета Игорь Мосийчук.
"Батальоны "Азов" и "Шахтерск" начали зачистку Донецка от российских оккупантов. Пожелаем ребятам побед", - написал Ляшко.
"Внимание! Батальоны "Азов" и "Шахтерск" начали зачистку Донецка! Успехов братья!", - сообщил Мосийчук.
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Как сообщал УНИАН, минувшая ночь в Донецке прошла крайне напряженно. По всему городу раздавались звуки взрывов.
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