Ситуацию на востоке Украины создали некоторые представители ПР - Палица

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил председатель Одесской областной государственной администрации Игорь Палица.

«Некоторые представители Партии регионов в парламенте заявляли, что они будут таким образом бороться за децентрализацию, федерализацию, чтобы доказать, чтобы им оставили их финансовые потоки, финансовые преференции. Они этого не скрывали. И некоторые депутаты Верховной Рады с самого начала и в Луганске, и в Донецке стояли рядом с этими губернаторами местными – Новороссии», - сказал Палица.

Он отметил, что эти представители и сейчас ходят на заседания Верховной Рады, и «представители фракции «Свобода» позволяют им там находиться».

«Каким-то образом в Верховную Раду вернулся Калетник (депутат ВР Игорь Калетник, КПУ – УНИАН), который законы 16 января протянул. И каким-то образом его никто не выкидывал из зала, ему позволили работать”, - сказал губернатор.

Он также заявил: ”Некоторые патриоты, активисты писали о том, что я якобы голосовал за законы 16 января. Внесу ясность: я никогда не состоял ни в какой партии и ни за законы 16 января не голосовал, а выступал против».

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По словам Палицы, происходящее на востоке страны – желание некоторых олигархов из «семьи» бывшего президента Украины Виктора Януковича, которые «сейчас являются беженцами, вместо того чтобы сидеть в тюрьме». Председатель ОГА считает, что конфликт, развязанный представителями ПР, был «подхвачен сопредельным государством» и разогревается им, так как выгоден, чтобы отвлечь внимание от аннексированного Крыма.

«Почему он (конфликт) начался? Ну, потому, что кто-то вовремя не отреагировал на все эти вещи. Почему сегодня не реагируют на все эти вещи? Я тоже не понимаю. Потому что все, кто начинал этот конфликт, они известны. Многие из них находятся в Верховной Раде. Я надеюсь, что реакция начнется», - сказал Палица.

Справка УНИАН. 16 января в Верховной Раде народные депутаты от Партии регионов и КПУ поднятием рук, без обсуждения приняли 11 законов и одно постановление.

В частности, ВР приняла закон депутатов-«регионалов» Вадима Колесниченко и Владимира Олейника ”О внесении изменений в Закон Украины ”О судоустройстве и статусе судей” и процессуальные законы о дополнительных мерах защиты безопасности граждан”, который содержал ряд норм, которые существенно ограничивали права и свободы граждан.

Принятие этих законов спровоцировало столкновения митингующих и правоохранителей в Киеве, а затем - по всей Украине. Сотни людей ранены, есть убитые. Сотни граждан арестованы.

28 января парламент отменил все законы, принятые 16 января, а также принял четыре закона на замену четырех отмененных.