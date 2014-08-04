Die Welt: Путин и его исполнители проиграли войну

В своей статье на сайте газеты Die Welt Андреа Зайбель пишет, что прошло две недели с тех пор, как сбиение малазийского самолета над восточной Украиной стоило жизни 298 людям, большинство из которых – нидерландцы. До сих пор не ясно окончательно, кто несет за это ответственность, но множество косвенных улик позволяет предположить, что самолет был сбит пророссийскими сепаратистами, в ошибочных предположениях, речь шла об украинской военной технике.

Гражданская авиация, которая считается одним из самых безопасных видов транспорта, оказалась в районе вооруженного конфликта. Наряду с шоком постоянно присутствует чувство того, что это могло случиться с каждым. Просто сбит в небе и все.

То, что произошло потом, вызвало еще большее возмущение всего мира: бортовой самописец был захвачен и отправлен, а верная Путину солдатня не пускала никого из представителей международной комиссии по расследованию и экспертов на место крушения.

Со звериным безразличием на месте трагедии боевики топтали останки тел погибших, перерывали их вещи, воровали кредитные карты и телефоны. Прошло пять дней, пока части тел погибших поместили в рефрижераторные вагоны.

Нападение на нашу культуру

Не только нидерландцы были в ужасе, так как уважения к телам умерших – начало цивилизации. Только тот, кто почитает мертвых, осознает святость жизни. Многие люди ощущали это инстинктивно и воспринимали это примитивное поведение, как тяжелый процесс, как налет на их культуру, даже как объявление войны.

Возможно, только после этого многие европейцы осознали, что происходит в Украине. Звезда Путина с тех пор снижается. ЕС также стал более уверенным. Тем временем нидерландские и малазийские эксперты под защитой международной полицейской комиссии ищут останки еще 80-ти жертв.

Данные бортового самописца анализируют, в то время как военный действия продолжаются. Путин и его исполнители могут и дальше думать, что все в их руках. Но это войну они уже давно проиграли.