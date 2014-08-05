США считают провокацией учения российской авиации вблизи Украины

Об этом заявила официальный представитель Государственного департамента США Джен Псаки на последнем брифинге, сообщает пресс-служба.

”Мы серьезно обеспокоены планами России провести масштабные учения авиации на этой неделе в пограничных с Украиной районах. Такие учения являются провокационными и лишь служат усилению напряженности”, - сказала она.

Представитель Госдепа отметила, что российские власти ранее неоднократно призывали к мирному разрешению конфликта на Донбассе и должны привести свои поступки в соответствие с декларациями.

В частности, по ее словам, Россия должна перестать поставлять оружие, боевиков и деньги в поддержку сепаратистов в Украине, а также отвести свои войска от украинской границы.

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Псаки тоже сказала, что США имеет информацию о планах российских властей передать сепаратистам еще ”более мощные ракетные системы”, но отказалась предоставить больше деталей.

Как сообщал УНИАН, вчера Россия объявила о начале масштабных учений авиации, в которых примут участие 100 боевых самолетов и вертолетов и которые продлятся до 8 августа.