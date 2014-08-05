Возле украинской границы сосредоточены 33 тысячи российских военных - Коваль

Об этом сообщил заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

По его словам, ударные группировки вблизи государственной границы Украины действительно созданы. общая численность ударных группировок на сопредельной украинской территории составляет до 33 тысяч военнослужащих РФ.

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"Особенно мощные группировки находятся на территории Крыма (23 тысячи военнослужащих РФ). Не менее мощные находятся от Чернигова до Таганрогского направления. Там развернуты готовые пункты управления. И все те меры, которые проводятся сейчас на территориях, прилегающих к востоку нашего государства, говорят о том, что идет четкая демонстрация в подготовке вооруженных сил Российской Федерации на ведение активных боевых действий", - сказал Коваль.

По его информации, всего вблизи границ Украины находится до 33 тысяч военнослужащих Вооруженных сил РФ и до 160 танков.