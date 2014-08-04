В Суходольск по железной дороге из РФ прибыли 10 вагонов живой силы и техники — активисты

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава общественной организации Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев.

По его словам, данную информацию ему предоставили местные жители, а также член его общественной организации, ставшие очевидцами происходящего.Читайте также10 танков, которые переправили из РФ, движутся в направлении Донецка - СНБО

«Сегодня ночью в Украину впервые живая сила и техника из России была доставлена по железной дороге. На станции Суходольск в 01.00 ночи разгрузилось 10 вагонов с живой силой и техникой, в том числе с гаубицами и другой тяжелой артиллерией», - сказал Снегирев, добавив, что, скорее всего, техника была передислоцирована из Чеченской Республики.

Он также сообщил, что после разгрузки были сформированы две колонны, одна из которых направилась в сторону Луганска, а вторая в города Молодогвардейск и Краснодон.