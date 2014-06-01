Журналист рассказал, из кого состоит батальон "Восток"
22:25, 01 июня 2014Политика
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Батальон "Восток" - вооруженное формирование на службе террористической ДНР - состоит из осетин, кавказцев, которые прошли войну 2008 года, а также сотрудников украинской "Альфы", "Беркута", специалистов, тренеров и местного населения.
Батальон "Восток" тренируется / Twitter @maxavdeev
Об этом заявил один из журналистов, побывавших на учебной базе батальона, где боевики проходят подготовку.
Его цитирует УП.
По его словам, среди участников батальона гораздо больше местного населения, чем можно было ожидать.
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"Местных гораздо больше, ...здесь есть украинские альфовцы, беркутовцы, спецы и тренера. Осетины, кавказцы. Все прошли войну 2008 года. Чеченов было 50, но почти все погибли в аэропорту", - сообщил журналист.
Также, по его словам, из 34 тел погибших, переданных в РФ, большинство - чеченцы: "И это не все, говорят из 50 только 7 в живых осталось".
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