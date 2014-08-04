Климкин: 19 сенаторов призывают Обаму признать "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями

12:34, 04 августа 2014
Политика
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Об этом глава украинского МИД сообщил в своем Twitter.

REUTERS

19 американских сенаторов призывают президента США Барака Обаму признать Донецкую и Луганскую «народные республики» террористическими организациями.

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в Twitter.

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«19 сенаторов США направили письмо Обаме с призывом признать «ДНР» и «ЛНР» террористическими организациями», - отметил он.

«Украина может и хочет бороться - Инхоф», - процитировал Климкин сенатора-республиканца Джеймса Инхофа.

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