Климкин: 19 сенаторов призывают Обаму признать "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями

Об этом глава украинского МИД сообщил в своем Twitter.

19 американских сенаторов призывают президента США Барака Обаму признать Донецкую и Луганскую «народные республики» террористическими организациями. Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в Twitter. Читайте такжеСикорский объяснил, почему ЕС нужно время на признание "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями «19 сенаторов США направили письмо Обаме с призывом признать «ДНР» и «ЛНР» террористическими организациями», - отметил он. «Украина может и хочет бороться - Инхоф», - процитировал Климкин сенатора-республиканца Джеймса Инхофа. А 19 сенаторів США надіслали листа Обамі із закликом визнати ДНР і ЛНР терористич. організаціями. "Україна може і хоче боротися"- сен Інхоф. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 августа 2014

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