МВД запретит въезд в Украину 500 деятелям культуры РФ - советник Авакова

Об этом советник министра МВД Антон Геращенко написал на своей странице в соцсети.

"Мы сейчас со своей стороны готовим список по запрету въезда в Украину около 500 российских деятелей одобривших аннексию Крыма и раздел Украину", - сообщит он, комментируя ситуацию, которая произошла на пляже ночного клуба "Ибица" в Аркадии, когда активистами Евромайдана пытались сорвать концерт Ани Лорак.

Министерство иностранных дел Латвии приняло решение о включение некоторых граждан России в список иностранцев, которым запрещен въезд в Латвию. Въезд в страну запретили певцам Иосифу Кобзону, Валерии и Олегу Газманову.

В тоже время, в ОГА Днепропетровской области обращается к городским властям о лишении Кобзона звания почетного гражданина Днепропетровска.