В Днепропетровске предлагают переименовать улицы, носящие имена коммунистических вождей

11:59, 28 июля 2014
Общество
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ОГА Днепропетровской области обращается к городским властям о лишении Кобзона звания почетного гражданина Днепропетровска.

Кобзон / Фото УНИАН

Об этом на своей странице в сети Фейсбук сообщил заместитель председателя Днепропетровской ОГА Борис Филатов. Читайте такжеПамятник Кобзону в Донецке покрасили в цвета украинского флага

"ОГА Днепропетровской области обращается к городским властям о лишении Кобзона звания почетного гражданина Днепропетровска. Также просим о переименовании всех проспектов и улиц, носящих имя вождей тоталитарного коммунистического режима", - написал Филатов. 

Новые наименования предлагается обсуждать через общественные слушания жителей областного центра.

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