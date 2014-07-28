В Днепропетровске предлагают переименовать улицы, носящие имена коммунистических вождей
11:59, 28 июля 2014Общество
0 0
ОГА Днепропетровской области обращается к городским властям о лишении Кобзона звания почетного гражданина Днепропетровска.
В Днепропетровске предлагают переименовать улицы, носящие имена коммунистических вожде / Фото УНИАН
Об этом на своей странице в сети Фейсбук сообщил заместитель председателя Днепропетровской ОГА Борис Филатов. Читайте такжеПамятник Кобзону в Донецке покрасили в цвета украинского флага
"ОГА Днепропетровской области обращается к городским властям о лишении Кобзона звания почетного гражданина Днепропетровска. Также просим о переименовании всех проспектов и улиц, носящих имя вождей тоталитарного коммунистического режима", - написал Филатов.
Новые наименования предлагается обсуждать через общественные слушания жителей областного центра.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter