Гелетей: в Украине нет баллистических ракет средней дальности
03:08, 02 августа 2014Политика
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Министр обороны Украины Валерий Гелетей опроверг информацию относительно использования Украиной баллистических ракет среднего радиуса действия.
Гелетей решительно опровергает, что Украина якобы использует баллистические ракеты / Деньги
Об этом глава оборонного ведомства заявил в эфире программы "Шустер-Live", передает ТСН.
"В Украине нет таких баллистических ракет, о которых говорят, их нет в природе", - подчеркнул Гелетей.
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Как сообщал УНИАН, в миссии Украины при НАТО назвали "очередной фальшивкой" информацию о якобы подтверждении в Альянсе использования Украиной баллистических ракет, ранее распространенной в ряде СМИ.
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