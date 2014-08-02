Гелетей: в Украине нет баллистических ракет средней дальности

Об этом глава оборонного ведомства заявил в эфире программы "Шустер-Live", передает ТСН.

"В Украине нет таких баллистических ракет, о которых говорят, их нет в природе", - подчеркнул Гелетей.

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Как сообщал УНИАН, в миссии Украины при НАТО назвали "очередной фальшивкой" информацию о якобы подтверждении в Альянсе использования Украиной баллистических ракет, ранее распространенной в ряде СМИ.