Порошенко надеется, что коммунисты не попадут в следующий парламент
01:19, 02 августа 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко надеется, что коммунисты не попадут в следующий парламент.
Порошенко надеется, что коммунисты не попадут в следующий парламент / УНИАН
Об этом он сказал в интервью журналистам украинских телеканалов.
«Я горжусь тем, что в мое президентство впервые за историю независимости Украины фракция Коммунистической партии Украины прекратила свое существование. Я надеюсь, что украинцы, как очень ответственные избиратели, сделают ответственный выбор».
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Он считает, что лучшей люстрацией власти будут досрочные выборы. Порошенко сказал, что действующая ВР совершила страшное преступление, приняв законы 16 января. В то же время, глава государства пообещал, что все эти преступления будут расследованы.
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