Террористы обстреливают Луганск и пытаются удержать Донецк

Боевики пытаются избежать окружения силами АТО в районах городов Первомайск, Стаханов, Алчевск и Луганск.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook пресс-центр АТО.

"С целью дискредитации сил АТО, террористы обстреливают город Луганск, при этом перекладывают вину за разрушение инфраструктуры города на силы АТО. В целом обстановка характеризуется попытками боевиков удержать подконтрольные населенные пункты, в частности Донецк и Горловка. Основными узлами обороны маргиналов остаются города Горловка, Ясиноватая, Донецк и Макеевка", - говорится в сообщении.

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По данным разведки, террористы панически пытаются остановить наступление сил АТО. Для этого в город Свердловск осуществляется накопление сил и средств для дальнейшей переброски в направлении городов Снежное, Торез и Ровеньки.

Сообщается, что сегодня был осуществлен минометный обстрел блокпоста и позиций украинских пехотинцев недалеко от населенного пункта Александровка. Потерь нет.

Также осуществлен артиллерийский обстрел блокпоста недалеко от населенного пункта Пески.

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По состоянию на 18.00 проводится зачистка от российских наемников населенного пункта Марьинка.

Также продолжается артиллерийско-минометный обстрел позиций сил АТО с территории Российской Федерации. В частности, был осуществлен артиллерийский обстрел пункта пропуска Должанский и позиций пехотинцев, находящихся вблизи этого пункта.