Россияне обстреляли пункты пропуска «Довжанский» и «Успенка» - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«Россияне дважды обстреляли позиции наших пограничников», - сказал он.

«В половине второго дня артиллерийскому обстрелу с территории РФ подвергся пункт пропуска «Должанский», - сообщил Лысенко.

«Приблизительно в это же время из населенного пункта Марфинка Российской Федерации был осуществлен артиллерийский обстрел украинского пункта пропуска «Успенка», - сказал он.