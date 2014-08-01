Россияне обстреляли пункты пропуска «Довжанский» и «Успенка» - СНБО

17:36, 01 августа 2014
Политика
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Пограничные пункты пропуска «Довжанский» и «Успенка» подверглись артиллерийскому обстрелу с территории РФ.

Пункт пропуску

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«Россияне дважды обстреляли позиции наших пограничников», - сказал он.

«В половине второго дня артиллерийскому обстрелу с территории РФ подвергся пункт пропуска «Должанский», - сообщил Лысенко.

«Приблизительно в это же время из населенного пункта Марфинка Российской Федерации был осуществлен артиллерийский обстрел украинского пункта пропуска «Успенка», - сказал он.

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