Россияне обстреляли пункты пропуска «Довжанский» и «Успенка» - СНБО
17:36, 01 августа 2014Политика
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Пограничные пункты пропуска «Довжанский» и «Успенка» подверглись артиллерийскому обстрелу с территории РФ.
Пункт пропуска "Довжанский" снова обстреляли / dpsu.gov.ua
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
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«Россияне дважды обстреляли позиции наших пограничников», - сказал он.
«В половине второго дня артиллерийскому обстрелу с территории РФ подвергся пункт пропуска «Должанский», - сообщил Лысенко.
«Приблизительно в это же время из населенного пункта Марфинка Российской Федерации был осуществлен артиллерийский обстрел украинского пункта пропуска «Успенка», - сказал он.
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