Во Львове СБУ задержала российского шпиона

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

«30 июля с.г. во Львове сотрудники СБУ задержали гражданина РФ, который по заданию российской военной разведки должен был создать агентурную сеть из числа бывших и действующих военнослужащих», - говорится в сообщении.

По данным СБУ, «незаконно полученную тайную информацию злоумышленник должен был передавать своим кураторам, которые координировали антиукраинскую деятельность с временно оккупированной территории АР Крым».

В СБУ установили, что российский шпион прибыл в Украину еще два года тому назад и поселился во Львове под прикрытием предпринимательства. В марте иностранец активизировал свою шпионскую деятельность - подыскивал людей, которые могли бы предоставить ему такую информацию за денежное вознаграждение.

«Сотрудники СБУ поймали злоумышленника с поличным, когда он пытался получить данные о командировке военных в район АТО», - говорится в сообщении.

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