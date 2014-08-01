Об активизации россиян в Крыму было известно еще в январе - экс-начальник Генштаба ВСУ

Об этом Замана рассказал в интервью сайту «Гордон».

«Еще 20 января 2014 года мне в Генштаб стали поступать сведения от разведки, что в Крыму проблемы, россияне активизировались… Я получил информацию от разведчиков. Что делать? Лебедеву-Януковичу докладывать? Им уже не до меня было. В начале февраля мы разработали план и под видом учений отправили в Крым разведывательную роту 25-й Днепропетровской воздушно-десантной бригады и отряды Кировоградского и Очаковского полков специального назначения. Всего около 300 человек. Более того, мы подготовили план ввода в Крым четырех батальонов ВДВ, это еще 1200 человек. 22 февраля стало известно, что Янукович сбежал. Я думал, новое руководство обратит внимание на ситуацию в Крыму, тем более что план Генштаба был готов, наша разведывательная рота уже была на полуострове. В итоге, все опять ушло в бюрократию: новые руководители Генштаба и Минобороны (генерал-лейтенант Михаил Куцин с 28 февраля по 3 июля 2014 года возглавлял Генштаб. Адмирал Игорь Тенюх, член партии "Свобода", был министра обороны Украины с 27 февраля по 25 марта 2014 года – ред.) с утра до вечера заслушивали какие-то отчеты, а все потому, что лет 10 как в армии не были, ничего толком не знали. У меня с новым военным руководством отношения не сложились, я пытался через своих бывших замов донести до них, что в Крыму еще с 20 января что-то странное происходит, но… (Пожимает плечами)», - рассказал бывший начальник Генштаба.

Замана рассказал, что после того, как 22 февраля его назначили уполномоченным Верховной Рады по контролю за деятельностью Министерства обороны, в начале марта он отправился в Крым.

«Перекопский перешеек, соединяющий Крым с материковой Украиной, уже был перекрыт, на блокпостах стояли бывшие бойцы "Беркута" (сразу после Майдана глава МВД Арсен Аваков распустил спецподразделение, часть беркутовцев ушла в Крым – ред.). В начале марта на блокпостах проверяли только грузовые авто, так что мне без проблем удалось проехать. Я приехал в штаб Военно-морских сил, встретился с командующим Черноморским флотом РФ адмиралом Витко. Мы были знакомы, встретились один на один. "Что происходит?" – спрашиваю. "Нам поставили задачу, мы пойдем до конца", – отвечает Витко, а у самого руки дрожат», - рассказал Замана.

По его словам, «командующий флотом РФ не мог перечить Путину, хотя понимал: украинские и российские военные в Крыму давно знакомы, семьями дружат, а тут такой приказ из Кремля...»

Читайте такжеУ Украины есть шанс вернуть Крым - бывший министр туризма АРК Замана считает, что захват Крыма был спонтанной операцией России, он также назвал «чушью» заявления, что Путин готовил оккупацию еще с 2004 года, сразу после "оранжевой революции": «Чушь, все было спонтанно. «Зеленые человечки» постоянно ошибались: вместо блокирования украинских воинских частей часто окружали частные или государственные предприятия. Путаница была сплошь и рядом первые 10 дней крымских событий. Разговор с Витко и свидетельства наших крымских офицеров это подтверждают. Если бы Киев проявил инициативу – наши военные отстояли бы Крым».

Читайте такжеВ Конгресс США внесли законопроект о запрете признания Крыма частью РФПо словам Заманы, он «вернулся в Киев, встретился лично с Турчиновым и Парубием, все доложил, но… мне было заявлено: наши европейские партнеры подсказывают не делать резких движений. Еще до моей поездки в Крым было заседание СНБО, на котором глава Минобороны Тенюх доложил, что украинская армия не готова воевать с Россией, а руководство приняло решение не начинать ответных активных действий. На заседании я еще раз напомнил, что в Генштабе уже есть план введения четырех батальонов ВДВ в Крым, но мои предложения не поддержали».

Читайте такжеО Крыме забывают, а законы в отношении него ВР принимает "малозначительные и несистемные" - депутат ВРКак сообщал УНИАН, с 27 февраля 2014 г. российские вооруженные военные без опознавательных знаков начали блокировать и захватывать воинские, пограничные и государственные объекты в Крыму.

16 марта нелегитимная власть АРК провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% принявших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к РФ.

После этого Россия заявила о присоединении Крыма.