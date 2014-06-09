Москаль: Силовики "саботируют" расследование расстрелов на Майдане

Об этом в эфире "Подробностей недели" заявил председатель ВСК, нардеп Геннадий Москаль.

Он напомнил, что комиссия была создана по факту событий, имевших место 30 ноября и 1 декабря, а также в январе и феврале 2014 года, передает Украинская правда.

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"На рассмотрении ВСК - 31 эпизод. Фактически отработаны все эпизоды, кроме последнего, самого тяжелого и наиболее запутанного - событий, которые были на Майдане 18-21 февраля, когда стреляли снайперы, автоматы Калашникова, Fort-500, и т.д.", - отметил Москаль.

Очередное заседание ВСК запланировано на 13 июня, сообщил нардеп.

"Проблема в том, что все, кто тогда стрелял - сейчас на АТО, борются с террористами... и это прямой саботаж", - отметил он.

Москаль уточнил, что стреляли по участникам акций на Майдане представители Альфы, снайперы с Госслужбы охраны, подразделение "Сокол".

"Всех, кто находился в те дни на крышах - Кабмина, АП, "Дома с химерами", гостиницы "Днепр" - идентифицировано. Но все, кого мы приглашаем - из Службы безопасности, Нацгвардии, МВД - дают ответы, что все они находятся в зоне боевых действий, а в неофициальных беседах говорят, что ВСК - единственная, кто мешает проведению АТО", - заявил Москаль.

Также Москаль отметил, что "команда Захарченко хорошо замела следы - сегодня каждый может признаться, что стрелял тогда, но оружие найти будет невозможно ".