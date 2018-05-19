Незваные гости: как люди Януковича будут возвращаться во власть

Война на Востоке Украины отодвинула на второй план одну из главных тем Майдана – люстрацию. До сегодняшнего дня нет ни критериев, ни механизмов, благодаря которым недостойные люди не смогли бы снова вернуться во властные кабинеты (а, в ряде случаев, вообще эти кабинеты покинуть). Учитывая, что нынешний созыв Верховной Рады, большей частью состоящий из подобных «недостойных», не торопится начать процесс обновления кадров в государственном управлении, не удивительно, что, путем попадания в парламент будущего созыва, управлять страной снова хотят даже такие одиозные личности, как бывший глава Администрации президента Сергей Левочкин.

Новая партия со старым душком

Процесс дистанцирования от команды Януковича и «отбеливания» собственных деяний в этой команде Сергей Владимирович начал еще в феврале 2014 года. Вовремя уйдя в отставку с должности руководителя Администрации президента, он создал неправительственный аналитический центр «Новая Украина». Основными целями нового института стратегических исследований были заявлены разработка и сопровождение проектов в различных сферах: от экологии до международной и внутренней политики. Через четыре месяца после основания центра, главным его достижением стало «перерождение» части Партии регионов в Партию развития Украины. А главным идеологом «новой» политической силы стал человек Левочкина, директор «Новой Украины» Андрей Ермолаев. Собственно, устами последнего бывшие функционеры команды Януковича всячески пытаются убедить украинцев, что между Партией регионов и Партией развития не нужно ставить знак равенства.

Даже сам Сергей Левочкин, в недавнем интервью одному из украинских телеканалов, отметил, что Партия развития (как ее еще иронично именуют, ПР-лайт) не будет правопреемницей Партии регионов (ПР). Мол, в новой политической силе «новые лица, новые люди». Довольно спорное утверждение, учитывая, что руководство новой партией приняли правая рука Сергея Левочкина в АП времен Януковича – Сергей Ларин, а также бывший представитель президента (Януковича) в Верховной Раде, экс-регионал Юрий Мирошниченко. Не говоря уже о наполнении новой партии бывшими функционерами Партии регионов – Ирины Гориной, Николая Скорика и прочих.

Но, так как ПР стремительно теряет популярность, особенно, в базовых электоральных регионах, по мнению Левочкина, ПР-лайт «может стать надежным защитником интересов, в первую очередь, жителей Востока и Юго-Востока Украины». Впрочем, политологи считают эту попытку «поделить наследство Партии регионов» неудачной. «Запрос общества на новых политиков вовсе не означает, что новые политические проекты легко и эффективно «выстрелят» на досрочных парламентских выборах», - рассказал УНИАН политолог Алексей Красноперов.

По его словам, даже их «примитивные, серые и неброские названия» не говорят избирателю ни о чем, кроме того, что электорату снова предлагают голословные идеи. «Если такие проекты хотят состояться, нужно всерьез задуматься о двух вещах: доступном предложении избирателю ожидаемых перемен и системной команде, которая сможет заняться в Верховной Раде конструктивными переменами», - считает политолог.

Впрочем, ни одно, ни второе – не является характеристикой Партии развития. Появление этой политической силы связано лишь с тем, что Верховная Рада – некий закрытый клуб для высшей касты политикобизнесменов. А многим из них в нынешних реалиях нужно как-то «самосохраниться». Парламент сегодня – единственное приемлемое место, где бывшие сторонники режима Януковича могут попытаться сберечь свой статус-кво, делая ставку на патриотизм, «перекрасившись» в сторонников демократии и радетелей за будущее «единой Украины». В этой связи не удивительно, что Партия развития уже превратилась в некий «филиал» Партии регионов. «Левочкин пользуется тем, что на месте Партии регионов в Донбассе – пустыня. Сегодня тяжело сказать, как будут голосовать ее бывшие избиратели, но, думаю, большинство – не за Левочкина», - рассказал УНИАН политолог Александр Палий.

В свою очередь, директор социологической службы «Украинский барометр», политолог Виктор Небоженко считает, что Сергей Левочкин в своем стремлении вернуться в политику и, как следствие, вернуть «старую страну», не является самостоятельной фигурой. «У него за спиной есть еще Дмитрий Фирташ, который очень нуждается в своих людях в новой власти. У него – прямой интерес вернуться в Украину, а не поехать в тюрьму в США. Поэтому люди Левочкина и Фирташа будут пробиваться в парламент любыми способами, чтобы получить неприкосновенность, а после – освобождать Фирташа из тюрьмы», - отмечает он.

Серый кардинал еще не созрел для публичности

Тем временем, сам Сергей Левочкин пока не пополнил ряды новой политической силы. Выждав несколько недель после съезда Партии развития, он лишь намекнул, что намерен участвовать в будущей парламентской гонке. Уточнения относительно возможного лидерства в ПР-лайт, впрочем, не последовало. «Лидерство в Партии развития было бы его ошибкой, выход на авансцену для него может обернуться полным фиаско», - считает политтехнолог Андрей Золотарев.

Действительно, предыдущие попытки Сергея Левочкина получить депутатский мандат, зачастую, заканчивались печально. Так, в 1998 году, несмотря на наличие финансового ресурса и определенную поддержку административного (на тот момент Левочкин был помощником губернатора Донецкой области Виктора Януковича) мажоритарный округ в «родной» Донецкой области «взять» ему не удалось.

В 2006 году Левочкин совершил еще один «поход в Раду» 13-м номером в списке Народного блока Литвина. Но тогда не удалось преодолеть проходной барьер уже блоку. Третья попытка овладеть мандатом уже в составе Партии регионов, в 2007 году, стала, наконец, успешной. Правда, успех этот мог заключаться в том, что Сергей Левочкин не светился в публичной и узнаваемой для электората первой пятерке партии, а шел в списке шестым.

Политтехнолог Андрей Золотарев поясняет такие «метаморфозы» тем фактом, что «Левочкин – имеет отрицательную харизму». «Он прочно ассоциируется у избирателей с закулисной олигархической политикой, которая делается в кулуарах Верховной Рады, дорогих ресторанах и уютных кабинетах. На роль публичного политика такой деятель тянет слабовато», - подчеркивает эксперт.

По его словам, сегодня в тренде политики иного толка и в обществе существует запрос на политику прямого действия: когда слова и обещания соответствуют делам. «А с именем Левочкина связывают совсем другую политику… Да, ему не откажешь в дальновидности, так как он сумел благоразумно и вовремя дистанцироваться от Януковича и не попал под обломки режима. Тем не менее, сути Левочкина это не меняет. Он слишком долго шел рука об руку с Януковичем. Причем, не как рядовой функционер», - отмечает Золотарев.

Впрочем, полностью исключать вероятность прохождения Левочкина и его Партии развития в Верховную Раду, политологи не берутся. Причина – мощный медийный и финансовый ресурс, который будет задействован для победы в парламентской гонке. «Как показывает практика, с такими ресурсами попасть в Раду можно. К примеру, когда телеканал «Интер» (принадлежащий группе Фирташа-Левочкина, - УНИАН) «помогал» ВО «Свобода», партия на выборах набрала 10%, когда «Интер» «помогал» Олегу Ляшко, он тоже набрал немалое количество голосов», - отмечает политолог Виктор Небоженко.

Запасные аэродромы

Но, даже если наличие мощного медиа-ресурса не поможет Партии развития преодолеть проходной барьер, у Сергея Левочкина и Ко есть еще несколько способов прорваться в следующий созыв парламента. Один из них – ставка на наиболее рейтинговый из проектов Левочкина – Радикальную партию упомянутого Олега Ляшко (согласно социологическому исследованию Киевского международного института социологии (КМИС), свои голоса за эту политсилу готовы отдать 23,1% респондентов – правда, в том случае, если в выборах не будет участвовать партия, ассоциирующаяся с Петро Порошенко). Падкий на популизм украинский избиратель вряд ли обратит внимание, кто, кроме самого Ляшко, пройдет в парламент с этой политической силой (особенно, за пределами первой десятки списка). Впрочем, для достижения своих целей в Верховной Раде, формирования будущей парламентской коалиции и, как следствие, продвижения своих людей в исполнительную ветвь власти, Сергею Левочкину не обязательно лично вливаться в ряды «радикалов». Достаточно обеспечить Олегу Ляшко финансовый и медийный ресурс. Чем, собственно, экс-глава АП Януковича успешно занимается не один месяц.

Еще один способ зайти в парламент – мажоритарные округа (если избирательное законодательство не будет изменено до начала избирательной гонки). И также не исключена возможность попадания в Верховную Раду благодаря наличию партийных блоков (если закон о выборах все же будет изменен). «Шансы преодолеть пятипроцентный барьер (у Партии развития) невысокие, поэтому ставка будет сделана на мажоритарку», - считает политтехнолог Тарас Березовец.

С таким мнением согласен и Алексей Красноперов, по словам которого, «старая команда» Януковича в Раде может использовать как «насиженные» округа, так и новые, где потенциально смогут «взять» голоса. «Тот же Левочкин может выбрать фактически любой регион в центральной Украине (но не в искушенном политикой и дорогостоящем по вложениям Киеве), где по-прежнему выборы строятся, и будут строиться на идеологии «стабильности и благополучия», - отмечает он.

В свою очередь, политтехнолог Андрей Золотарев считает, что более вероятным способом попасть в парламент для Партии развития, других бывших регионалов и сторонников режима Януковича является возможность создания партийных блоков для участия в парламентской избирательной кампании. Тем более что «ряд персон в Верховной Раде лоббируют эту тему в открытую», а те, кто хотел бы просочиться в парламент, готовы на любое плутовство и будут использовать «любую, даже очень узкую калитку» для получения депутатского мандата. Вплоть до договоренностей между Партией развития и Радикальной партией вышеупомянутого Ляшко идти на выборы одним блоком. Учитывая высокий рейтинг последнего и электоральную поддержку в тех регионах страны, где ПР-лайт вряд ли сумела бы нарастить количество своих симпатиков, исключать такую вероятность нельзя.

«Осенью нужно будет посмотреть на рейтинги. Если будут видеть проблематичность самостоятельного прохождения в Раду, начнутся разговоры о группировках. Пока не понятна дата выборов и правила игры на избирательной гонке, эта тема еще не переходит в публичную плоскость», - отмечает Золотарев.

Такое развитие событий допускает и Виктор Небоженко, по мнению которого, «штабисты Януковича из его АП» вполне могут объединиться с «донецкими» для попадания в следующий созыв Верховной Рады. «Все, кто участвовал в коррупционных делах Януковича, хотят быть в большой политике… Они с удовольствием окажутся в новом политическом будущем. Создадут какой-нибудь блок «за развитие, стабильность и мир», соберут под это всех манкуртов и перевертышей, нуждающихся в прикрытии, «крыше», и пойдут в парламент. А бедное и наивное население легко поверит, что эти люди поменялись», - считает Небоженко.

По мнению политолога, подобный сценарий может означать политическую смерть президента страны Петра Порошенко: «Он считает, что он достаточно сильный, чтобы такого не допустить. Но украинцы вряд ли простят что люди, которые спровоцировали нынешнюю ситуацию в Украине, снова лезут в политику. Если Левочкин прорвется в Верховную Раду, это будет символом для всех. Почему, в этом случае, в украинскую политику не вернуться Клюеву, Медведчуку, сыну Януковича?»

Собственно, единственный выход для новой власти не допустить возвращения в украинскую политику функционеров аппарата Виктора Януковича – начать люстрацию. Чтобы ни сочувствующий Майдану Сергей Левочкин, ни пострадавший от аннексии Крыма Сергей Клюев, ни главный «переговорщик» с террористами Виктор Медведчук, ни сыновья Пшонки, Азарова или Януковича не чувствовали себя в группе неприкасаемых. Иначе Верховная Рада, даже изменив персоналии, не изменит их качественных характеристик. Точно также существенно не изменится и состав бизнес-структур, контролирующих депутатов и их сообщества в виде фракций и групп.

Татьяна Стежар