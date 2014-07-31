В Луганске после оповещения тревоги террористы ведут огонь по бомбоубежищам - «Права справа»

Об этом корреспонденту УНИАН заявил глава общественной организации – Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирёв. По его словам, информацию передают непосредственно с мест события члены его общественной организации, местные жители, являющиеся очевидцами происходящего.

Читайте такжеЛуганск полностью отключен от энергоснабжения - горсовет

«Сейчас поменялась тактика обстрела жилых кварталов города. Так, боевики подают сигнал о воздушной тревоге, а затем, когда люди начинают убегать в бомбоубежища, в это время наносят удар из гаубиц и минометов по местам расположения бомбоубежищ», - рассказал Снегирев. Он отметил, что зафиксированы, по меньшей мере, два таких случая – в районе 7-й школы и 8-й поликлиники. «В результате такого обстрела тогда тяжело пострадали три человека – пациента 8-й поликлиники», - сказал Снегирев, подчеркнув, что «видимо, таким образом боевики хотят создать картину гуманитарной катастрофы в Луганске».