Луганск продолжают обстреливать: за сутки погиб один человек, десять ранены

В Луганске в результате обстрелов за последние сутки погиб один человек, ранены десять.

Об этом сообщается на сайте Луганского городского совета.

"В результате постоянных обстрелов города погиб 1 мирный житель, получили ранения 10 мирных луганчан. За минувшие сутки «скорая помощь» осуществила 91 выезд", - говорится в сообщении.

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Из-за боевых действий системы жизнеобеспечения функционируют с перебоями. За последние сутки от электроснабжения были отключены более 50 тыс. абонентов во всех районах Луганска. Несколько лучше положение с газо- и водоснабжением – этих услуг не имели 9 тыс. луганчан.

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"Коммунальные и аварийные службы работают в усиленном режиме, но из-за обстрелов не могут своевременно прибыть ко всем местам повреждений", - информирует пресс-служба Луганского горсовета.