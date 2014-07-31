Порошенко считает, что досрочные выборы в Раду - это уже реальность

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на заседании Верховной Рады Украины.

“Так, досрочные парламентские выборы - это уже реальность”, - сказал он и отметил, что этого требует общество. Порошенко отметил, что 80% украинцев требуют этого (речь идет о досрочных парламентских выборах).

Читайте такжеДепутаты поддержали план Яценюка относительно наполнения бюджетаПорошенко подчеркнул, что в то же время это не должно препятствовать эффективной работе президента, правительства и парламента.

“Это вопрос нашей общей ответственности”, - подчеркнул президент.