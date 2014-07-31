Порошенко считает, что досрочные выборы в Раду - это уже реальность
13:13, 31 июля 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что досрочные выборы в Верховную Раду Украины - это уже реальность.
Депутатам анонсировали досрочные выборы / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на заседании Верховной Рады Украины.
“Так, досрочные парламентские выборы - это уже реальность”, - сказал он и отметил, что этого требует общество. Порошенко отметил, что 80% украинцев требуют этого (речь идет о досрочных парламентских выборах).
Читайте такжеДепутаты поддержали план Яценюка относительно наполнения бюджетаПорошенко подчеркнул, что в то же время это не должно препятствовать эффективной работе президента, правительства и парламента.
“Это вопрос нашей общей ответственности”, - подчеркнул президент.
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