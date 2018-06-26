Убийство мэра: три выстрела в спину любимцу Кременчуга

Олег Бабаев ехал сам, без охраны и водителя, которые всегда сопровождали мэра в рабочие дни. Около 10 часов утра на улице Сумской, возле дома №46, ему трижды выстрелили в спину из гладкоствольного оружия.

Уже через несколько часов советник министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook сообщил, что утром мэр Кременчуга оделся в спортивную форму, взял пакет с мусором и уехал на своем автомобиле Mersedes S-500 из дома по улице Горького. «Мобильные телефоны он забыл дома. По рассказам очевидцев, он остановился (на улице Сумской, – УНИАН), возможно, чтобы выбросить мусор, возможно, был «подрезан» автомобилем убийц, то ли по другой причине. Рядом остановился автомобиль ВАЗ-2108 белого цвета, из которого и было сделано три выстрела из оружия с глушителем», - написал Антон Геращенко.

Правда, несколько свидетелей убийства сообщили, что в мэра стреляли из оружия без глушителя. «Выстрелы были громкими, их слышали многие», - рассказывают жители города.

Один из свидетелей убийства вызвал скорую помощь. Медики, приехавшие по вызову, пытались оказать помощь, но безуспешно: Олег Бабаев умер почти мгновенно. Вторая бригада врачей только констатировала смерть.

По данным местных силовиков, все три пули попали в мэра. Позже стало известно, что из тела градоначальника судмедэксперты вытащили 15 дробинок, на которые разделились поразившие Бабаева пули. Одна пуля не разорвалась, и дробинки не разлетелись.

Задержать убийц «по горячим следам» не удалось

Начальник милиции Кременчуга Денис Захарченко и несколько его заместителей – Виктор Литвинюк, Юрий Лаврик, первый зампрокурора Людмила Середа, представители СБУ, криминалисты – приступили к расследованию убийства мэра Бабаева. Территория, где было совершено преступление, сразу была оцеплена. Позже к месту трагедии съехались коллеги и друзья убитого. Первый вице-мэр Виктор Калашник, вице-мэры Валерий Медведовский и Геннадий Музыка, секретарь горсовета Василий Ивко, друзья Олега Бабаева Евгений Холод и Ирина Дроздова не скрывали и не сдерживали слез.

Кроме этого, к месту убийства пришли руководители коммунальных предприятий, чиновники мэрии и нардеп Юрий Шаповалов. К тому времени последний уже связался с министром внутренних дел: «Я связался с министром внутренних дел Арсеном Аваковым – будет создана специальная комиссия по расследованию этого преступления», - рассказал он.

Несколько позже на место происшествия приехали глава Полтавской ОГА Виктор Бугайчук, прокурор области Александр Закорецкий и начальник областной милиции Иван Корсун.

Сразу после убийства милиция объявила план-перехват «Сирена» в Полтавской области и соседних областях. Но поиски «ВАЗа», из которого стреляли убийцы, на сегодняшний день не увенчались успехом. Кроме того, в день убийства мэра, МВД открыло уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса «Преднамеренное убийство».

Террористический акт vs умышленное убийство

По словам советника главы МВД Антона Геращенко, МВД и СБУ изучают возможность квалификации расстрела мэра Кременчуга, а также обстрел из гранатомета дома мэра Львова Андрея Садового, происшедший в ночь с пятницы на субботу, не как покушение на убийство, а как террористический акт. Впрочем, Геращенко отметил, что «фактов о том, чтобы покушения на двух мэров крупных городов Украины были спланированы и синхронно организованы – нет. Скорее всего, эти преступления никак не связаны между собой». В то же время, советник главы МВД сообщил, что расследования данных преступлений поставлены на особый контроль министром Арсеном Аваковым.

Уже в понедельник убийство Бабаева было переквалифицировано, как заказное, совершенное преднамеренно группой лиц. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Полтавской области. «Досудебное следствие осуществляет Кременчугский городской отдел милиции и главное следственное управление МВД Украины в Полтавской области»,- рассказала пресс-секретарь Полтавской областной прокуратуры Людмила Иващук.

В прокуратуре также подчеркнули, что сейчас проводится допрос свидетелей, назначено 13 экспертиз. Все дни после убийства милиция обращается к жителям Кременчуга – автомобилистам, которые проезжали в районе совершения преступления субботним утром, и просит предоставить свои видеорегистраторы для идентификации белого автомобиля «ВАЗ». Особенно это касается тех водителей, которые в это время проезжали по улицам 40 лет Октября и Пролетарской.

О ходе расследования силовики не сообщают. Однако известно, что в городе проходят обыски. Так, в понедельник, сразу несколько жителей Кременчуга, проживающих в разных районах города, сообщили СМИ, что в их домах люди в милицейской форме и в камуфляже, с оружием, проводили спецоперации. По словам начальника милиции Кременчуга Дениса Захарченко, милиция, действительно, проводит обыски в рамках отработки одной из версий убийства мэра. Впрочем, глава местных правоохранителей подробностей спецоперации не сообщает. Лишь призывает граждан не паниковать при виде оперативных групп.

Проститься с мэром пришли 50 тысяч горожан

Сегодня, 29 июля, убитого мэра похоронили. По данным милиции, участие в прощании и похоронах приняло около 50 тысяч человек. Проститься с Олегом Бабаевым приехали народные депутаты Константин Жеваго, Андрей Кожемякин, Юрий Шаповалов, Сергей Каплин и другие. Свои соболезнования родственникам погибшего председатель Полтавского облсовета Петр Ворона, вице-губернаторы Роман Товстый и Олег Пругло, экс-глава Киевской городской госадминистрации Александр Попов, экс-мэр Полтавы – Андрей Матковский, экс-председатель Полтавского облсовета Иван Момот, экс-вице-губернаторы Полтавской области Андрей Баранов, Виктор Шадчнев, Валерий Пархоменко. Среди нескольких сотен траурных венков были венки от Верховной Рады, Кабмина, Федерации футбола Украины, мэра Киева Виталия Кличко, Федерации профсоюзов Украины…

Уже на кладбище состоялись траурный митинг и молебен. Так, Константин Жеваго назвал Бабаева «великим человеком» и «великим спортсменом», который внес огромный вклад в законодательство страны: «Ушел мэр, который взял ношу обещаний и нес ее. Если бы не пуля в спину, то все бы выполнил. Он был великим спортивным функционером. Достижения «Ворсклы» при нем – самые большие. Он был строителем города, семьи, государства. Мы скорбим. Делу поиска злодеев, которые оборвали его жизнь, заказали его, посвятим все ресурсы и, думаю, что виновные будут наказаны. Мы должны это сделать в честь него, города, семьи. Олег сильно хотел, чтобы мы сделали, как он планировал, в городе».

В свою очередь, глава Полтавского облсовета Петр Ворона назвал Бабаева настоящим патриотом и выразил уверенность, что, совершая это преступление, кто-то хотел расшатать ситуацию в городе. «Это был лучший мэр, может, и во всей Украине. Преступник должен быть найден, и его жизнь должна превратиться в ад», - считает глава облсовета.

Похорон завершился залпом салюта и Гимном Украины. Но, после церемонии, в городе не утихают прения по вопросу того, за что был убит мэр Кременчуга…

Три версии убийства: работа, бизнес и личные счеты

Начальник отдела по связям с общественностью областного управления милиции Юрий Сулаев рассказал прессе об основных версиях убийства мэра. «Версий несколько, они связаны с его профессиональной деятельностью, предпринимательством или личной неприязнью кого-то к нему», - отметил он.

По его словам, анализируя эти версии можно предположить, что грамотный руководитель с высоким уровнем поддержки горожан был кому-то неугоден. Эту версию поддерживает и народный депутат Сергей Каплин: «Несколько версий убийства имеют право на жизнь. Я думаю, главная тут версия убийства потенциальных губернаторов, чтобы ослабить президента в регионе. Ни для кого не секрет, что он бы был серьезной опорой для президента в области. На самом деле Полтавская область – это граница между Украиной и Россией, настоящая геополитическая граница. Насколько я знаю, уже было принято решение на этой неделе сделать его руководителем области».

О том, что Олег Бабаев мог возглавить область, также говорят и в Полтавском политическом истеблишменте. «Да информацию, что Олег Мейданович был кандидатом в губернаторы и даже был самым реальным кандидатом, я вам подтверждаю», - сказал экс-вице-губернатор, лидер полтавского Автомайдана Андрей Баранов.

Впрочем, стоит отметить, что хватало у мэра и недругов: например, он довольно жестко наводил порядок в городе, убирая незаконные киоски, закрывал бары, на которые жаловались горожане и силовики. Был у мэра и конфликт с собственниками телеканала «Визит» - семьей Мельник, ведь Олег Бабаев неоднократно обещал вернуть в коммунальную собственность непрозрачно приватизированную телекомпанию. Однако несколько месяцев назад суды мэрия проиграла, и после этого большого внимания к этому частному телеканалу со стороны градоначальника не наблюдалось.

В свою очередь, первый вице-мэр Кременчуга Виктор Калашник уверен, что убийство Бабаева связано с попыткой дестабилизировать ситуацию в городе. «Это сделано, чтобы дестабилизировать ситуацию в Кременчуге. У нас в городе была, есть и будет власть. Командой Олега Бабаева будет продолжена вся та работа, которая планировалась и проводилась ранее. Ситуация должна быть стабильной», - заверил чиновник.

Такого же мнения придерживается народный депутат от Кременчуга Юрий Шаповалов: «Все понимают, что в стране идет война и чем больше дестабилизация, тем это больше на руку сепаратистам, на руку России… Я не верю, что кто-то в этом городе был способен на такое. Я считаю, что это внешний дестабилизирующий фактор».

Об отголосках войны в убийстве мэра говорит и действующий полтавский губернатор Виктор Бугайчук. «Скорее всего, убийство городского головы Кременчуга Олега Бабаева - это отголоски того, что сейчас происходит на Востоке Украины», - считает он.

На вопрос журналистов, может ли убийство Олега Бабаева быть связано с его потенциальным губернаторством, Виктор Бугайчук ответил, что информации о возможном назначении Бабаева губернатором у него нет, и что это вряд ли может быть связано с его убийством. Кстати, на похороны мэра Бабаева нынешний руководитель области не приехал, сообщив, что он находится в командировке в Киеве — в Администрации Президента.

А, пока ведутся споры вокруг версий убийства, и поиск преступников, депутат Юрий Шаповалов, друзья и близкие Бабаева создали специальный фонд: за любую информацию, которая выведет правоохранителей на убийц городского головы Кременчуга, его друзья обещают 100 тысяч гривен вознаграждения. «Специальный фонд для сбора денег создан в размере 100 тысяч гривен по моей личной инициативе, - рассказал Шаповалов. - Но он значительно увеличится, ведь друзья, знакомые звонят и готовы участвовать в сборе средств, чтобы как можно быстрее появились хотя бы какие-то зацепки для поиска и задержания преступников».

Справка УНИАН

Убитый 26 июля мэр Кременчуга Олег Бабаев – бывший народный депутат Украины, член фракции «Блока Юлии Тимошенко» (2007-2010), президент футбольного клуба «Ворскла», почетный президент футбольного клуба «Кремень», занимал должность мэра Кременчуга с ноября 2010 года.

После победы в мэрских выборах покинул ряды партии «Батькивщина». Аргументировал это тем, что городской голова не должен зависеть от партии.

Олег Бабаев имел ряд государственных, церковных наград и памятных знаков. В частности, в 2004 году Президент Украины Леонид Кучма присвоил ему почетное звание «Заслуженный работник промышленности Украины», а позже наградил медалью «Защитнику Отчизны». Митрополит Киевский и всей Украины Владимир награждал его орденом «За патриотизм» и памятным знаком «1025 лет Крещения Киевской Руси». Национальный олимпийский комитет за особое внимание к спорту также удостоил покойного мэра, в свое время, ордена «За достижения в развитии олимпийского движения».

Олег Булашев