Яценюк хронически не видит в Раде ни большинства, ни меньшинства

Председатель Верховной Рады Арсений Яценюк планирует сделать традиционной перекличку народных депутатов перед началом заседаний.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов в среду.

"Относительно переклички – я буду постоянно проверять письменную регистрацию народных депутатов", - пообещал председатель Верховной Рады.

Он напомнил, что присутствие в сессионном зале депутатов и большинства и меньшинства, "мягко говоря, хромает".

"Я несколько раз заявлял свою конституционную позицию относительно того, что народный депутат может голосовать лично. Это прямая конституционная норма. Карточки голосовать не будут, так как не карточки избирал украинский народ", - заверил Яценюк.

Он также сказал, что не изменил своей позиции относительно выплаты зарплаты народным депутатам.

"Оплачивается только то, что работается. Сложно оплачивать Канарские острова. Пусть с собственного кармана их оплачивают", - сказал Яценюк.

Украинская правда