Группа полицейских из Малайзии отбыла в Украину для охраны места падения «Боинга»

Об этом сообщил сегодня в аэропорту Куала-Лумпура представитель правоохранительных органов страны Халид Абу Бакар перед отправкой в Киев 68 полицейских, передает ИТАР-ТАСС.

По его словам, задача специалистов - обеспечивать неприкосновенность обломков самолета. Кроме того, подчеркнул Бакар, "самым важным сейчас является безопасность в районе падения "Боинга-777". Представитель правоохранительных органов также напомнил, что в Харькове сейчас находятся 12 экспертов из Малайзии, которые занимаются опознанием останков погибших.

Он также рассказал, что группа полицейских, направляемых в Украину, обеспечена касками и бронежилетами.

В то же время премьер-министр Малайзии Наджиб Тун Разак отправился в Нидерланды, где он проведет переговоры со своим коллегой Марком Рютте о ходе расследования причин катастрофы, а также сроках доставки тел погибших граждан Малайзии на родину.

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Как сообщал УНИАН, 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет «Boeing-777» Malaysia Airlines, который выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит с зенитно-ракетного комплекса «Бук».

Все находившиеся на его борту 298 человек погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были подданными Нидерландов. 43 человека, находившиеся на борту, в том числе все члены экипажа, были гражданами Малайзии.

В Украину прибыли международные эксперты для участия в расследовании падения сбитого самолета.

В то же время эти эксперты, представители ОБСЕ, а также полицейские из Нидерландов и Австралии, с 27 июля не могут попасть на место падения самолета из-за стрельбы

При этом президент Украины Петр Порошенко объявил одностороннее прекращение огня в радиусе 20 километров от места падения самолета.

Сегодня, 30 июля, в СНБО сообщили, что террористы стянули тяжелую артиллерию и заминировали территорию возле места падения Boeing-777, что делает невозможной работу международных экспертов.

Также, по данным СНБО, неподалеку от Тореза на месте падения малазийского самолета «Боинг-777» террористы оборудовали боевые позиции.