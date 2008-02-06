Балога обвинил Тимошенко в произволе и нарушении Конституции

Руководитель Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА считает правительственное решение об отстранении Валентины СЕМЕНЮК от выполнения обязанностей председателя Фонда государственного имущества серьезным правовым и политическим прецедентом, созданным Кабинетом министров под руководством Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщает пресс-служба Президента, по словам В.БАЛОГИ, стремление правительства решить ряд серьезных проблем, связанных с деятельностью ФГИУ, вполне понятно и обосновано, однако оно не должно вызывать решения, которые идут вразрез с Основным Законом.

«Заявленные планы Кабмина относительно проведения в этом году приватизации прямо связаны с объявленными выплатами компенсаций по обесцененным вкладам советского Сбербанка. Понятно, правительство включило приватизационный форсаж, который сегодня зацепил руководство ФГИУ. Дело не в персоналиях: отстранение В.СЕМЕНЮК прямо противоречит Конституции», - подчеркнул он.

В.БАЛОГА напомнил конституционную норму, согласно которой председателя Фонда государственного имущества назначает и освобождает от должности Верховная Рада на основании представления премьер-министра. В условиях длительного блокирования работы парламента это решение не могло быть принято, независимо от того, есть соответствующее ходатайство или нет, заметил он.

«Сегодняшние изменения в руководстве ФГИУ, нужно сказать честно и откровенно, являются своевольными. Обращаюсь к правительству с предложением отменить решение об отстранении В.СЕМЕНЮК. В противном случае Президент своим указом обязательно остановит правительственное постановление как неконституционное», - отметил В.БАЛОГА.

При этом глава Секретариата заметил, что такую позицию не следует расценивать ни как протекционизм относительно В.СЕМЕНЮК, ни как акт, направленный вопреки намерениям Кабинета министров в сфере приватизации. «Президент Украины несколько раз на разных уровнях сокрушительно критиковал Фонд за его провалы и сомнительные решения. Наверно, руководство ФГИУ должно быть уволено за неудовлетворительную работу, однако это следует сделать в строгом соответствии с Конституцией. Глава государства не может закрыть глаза на нарушение конституционных норм. Даже маленькие дети в нашей стране с недавних пор знают, что закон один для всех. Стоит постоянно помнить об этом также и правительственным чиновникам», - сказал В.БАЛОГА.

Кроме того, он указал на высокую вероятность использования оппозиционными силами «фактора Семенюк» для дальнейшего блокирования работы Верховной Рады. По мнению руководителя Секретариата, этот повод намного существеннее, чем малосодержательные аргументы меньшинства относительно НАТО. «Сознательно или нет, но сформированное коалицией правительство подыграло оппозиции и значительно ограничило возможности поиска внутрипарламентского компромисса. Тем скорее нужно исправить ошибку, которая способна еще глубже погрузить Верховную Раду в трясину противостояния», - заявил В.БАЛОГА.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 февраля, Кабмин отстранил В.СЕМЕНЮК от должности председателя ФГИУ и назначил исполняющим обязанности Андрея ПОРТНОВА.