Семенченко: силы АТО штурмуют Первомайск
19:23, 26 июля 2014Политика
6 0
Силы антитеррористической операции (АТО) штурмуют Первомайск Луганской области.
REUTERS
Об этом сообщил командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко на своей странице в соцсети. По его информации, в этом районе - вплотную Стаханов и Алчевск, сосредоточено более тысячи боевиков.
Читайте такжеДесантники во время зачистки Лисичанска уничтожили снайперскую группу террористов
"Отходить им уже особо некуда. У них установки "Град", ПЗРК, зенитки, бронетехника. Целый день идет бой. Пожелайте нам всем удачи", - написал Семен Семенченко.
Также командир батальона отметил, что когда военнослужащие покидали Лисичанск, на улицах было замечено много милиционеров в форме, у многих были шевроны "Беркут".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter