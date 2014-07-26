Семенченко: силы АТО штурмуют Первомайск

Об этом сообщил командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко на своей странице в соцсети. По его информации, в этом районе - вплотную Стаханов и Алчевск, сосредоточено более тысячи боевиков.

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"Отходить им уже особо некуда. У них установки "Град", ПЗРК, зенитки, бронетехника. Целый день идет бой. Пожелайте нам всем удачи", - написал Семен Семенченко.

Также командир батальона отметил, что когда военнослужащие покидали Лисичанск, на улицах было замечено много милиционеров в форме, у многих были шевроны "Беркут".