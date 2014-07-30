На Донетчине боевики атаковали позиции сил АТО при поддержке 7 танков - Тымчук
07:32, 30 июля 2014Политика
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Боевики атаковали позиции сил АТО при поддержке 7 танков, прибывших из РФ.
Боевики атаковали позиции сил АТО при поддержке 7 танков - Тымчук / Минобороны Украины
Об этом на своей странице в соцсети написал руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. Читайте такжеТеррористы подло обстреливают Донецк из двух танков под украинскими флагами - АТО
"В районе н.п.Дубровка террористы провели атаку позиций сил АТО. После минометного обстрела было проведено наступление группы террористов при поддержке 7 танков, прибывших этой ночью с территории России", - написал эксперт.
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