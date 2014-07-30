Порошенко попросил Лукашенко содействовать проведению переговоров с террористами

Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства.

"Порошенко обратился к Президенту Беларуси Александру Лукашенко с просьбой содействовать проведению в Минске 31 июля заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе при участии второго президента Украины Леонида Кучмы, посла России Михаила Зурабова и представителя ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Читайте такжеСбитый Боинг похоронил надежды Москвы на признание террористов стороной переговоров - эксперты

По словам Президента, предлагается вынести на обсуждение контактной группы два вопроса - об освобождении всех заложников, которые остаются у боевиков, и об обеспечении допуска международных экспертов на место падения самолета «Малайзийских авиалиний».

Петр Порошенко подчеркнул, что в вопросе заложников надо действовать быстро, ведь среди них есть раненые, которые нуждаются в медицинской помощи.