Нидерланды призвали Украину прекратить боевые действия в зоне падения "Боинга"

Как передает польское информационное агентство РАР, об этом сообщил пресс-секретарь правительства Жан Франсман.

"Глава Украинского государства пообещал, что сделает все, что в его силах, чтобы эксперты могли добраться до места катастрофы", - сообщает РАР со ссылкой также на информацию других агентств.

Пресс-секретарь назвал важным, чтобы международные эксперты могли как можно скорее начать работать на месте падения самолета, потому что "они хотят найти и перевезти в Нидерланды тела жертв".

Сегодня ранее пресс-служба нидерландского правительства сообщила, что международные эксперты в очередной раз не смогли попасть на место катастрофы, поскольку на пути к нему ведутся "слишком активные боевые действия".

Международные эксперты безрезультатно пытаются попасть на место падения самолета с воскресенья, 27 июля.

Ранее сообщалось, что через несколько дней после катастрофы президент Украины поручил прекратить боевые действия в радиусе до 40 километров от места, где упал пассажирский самолет.

27 июля пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко заявил, что силы АТО направлены на освобождение от террористов территории падения самолета Boeing-777, чтобы гарантировать международным экспертам безопасность и возможность провести экспертизу.

Читайте такжеПорошенко: Расследование катастрофы Боинга - общий приоритет для Украины, Австралии и Нидерландов 28 июля Лысенко спрогнозировал, что террористы покинут место падения Боинга-777, когда силы АТО войдут в Красный Луч.

Справка УНИАН. 17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер «Боинг-777» компании Malaysia Airlines был сбит пророссийскими боевиками, вероятно, с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». По информации авиакомпании, на борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.

Читайте такжеМеждународные эксперты из-за боевых действий снова не попали на место катастрофы "Боинга"24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Boeing-777 «Малайзийских авиалиний» Нидерландам.