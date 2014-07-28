Террористы покинут место падения Боинга-777, когда силы АТО войдут в Красный Луч - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Эта территория (место падения Боинга-777) не является стратегически важным объектом, как например Саур-Могила, высота, с которой велся огонь. Это низменность и боевикам нет смысла здесь долго оставаться. Как только наши войска через Дебальцево выйдут на Красный Луч, в этом районе террористам нет смысла находиться. Они отступят на Антрацит», - отметил он.

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«Когда они отступят, мы сразу займем эту территорию и сделаем все возможное, чтобы международные эксперты могли спокойно провести свои экспертизы и поиски необходимых материалов, чтобы выяснить причины падения самолета», - заверил Лысенко.