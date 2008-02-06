Яценюк считает вступление Украины в ВТО своей личной победой

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК положительно оценивает вступление Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО) и считает это событие своей личной победой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам после консультаций с лидерами депутатских фракций.

«Для меня это также личная победа, потому что я был человеком, который подписал три последних протокола – с США, Китаем и Италией», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Председатель ВР также сообщил, что сегодня он имел разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем ЛАВРОВЫМ. «Состоялся обмен любезностями. Я его поздравил с Днем российской дипломатии, а он меня поздравил со вступлением Украины в ВТО», - рассказал А.ЯЦЕНЮК.

Спикер отметил, что высказал С.ЛАВРОВУ свое мнение о необходимости скорейшего вступления России в ВТО. «Я думаю, что Украина должна для этого сделать все, и чтобы наши экономические отношения только улучшились», - сказал он.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что будет рекомендовать украинскому правительству провести экономические консультации с Российской Федерацией относительно вступления России в ВТО.