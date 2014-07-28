На админздании Лутугино установлен украинский флаг - ГИ "Права справа"

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель общественной организации " Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев. По его словам, эту информацию ему передают непосредственно с мест происшествия члены его общественной организации и местные жители, которые являются очевидцами происходящего.

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