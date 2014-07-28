На админздании Лутугино установлен украинский флаг - ГИ "Права справа"
17:26, 28 июля 2014Политика
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В городе Лутугино Луганской области на административном здании сегодня установлен украинский флаг.
Лутугино после боев / @soborna_com
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель общественной организации " Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев. По его словам, эту информацию ему передают непосредственно с мест происшествия члены его общественной организации и местные жители, которые являются очевидцами происходящего.
Читайте такжеЗа минувшие сутки в Луганской области погибли 23 бойца батальона "Айдар"По его словам, сегодня город Лутугино, которое является административным центром Лутугинского района и расположен в 22 километрах от города Луганска, был взят под контроль украинской армией.
Лутугино после боев / @soborna_com
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