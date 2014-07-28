Отстраненный после бегства экс-нардепа Шепелева глава ГПтСУ Старенький вернулся на работу

Об этом сообщает пресс-служба Пенитенциарной служби Украины.

"В связи с завершением 25 июля 2014 года служебного расследования, которое проводилось во исполнение поручения Премьер-министра Украины от 07.07.2014 № 25332/1/1-14 и приказом Нацгосслужбы от 17.07.2014 № 108, Председатель Государственной пенитенциарной службы Украины Старенький С.Е. приступил к исполнению служебных обязанностей с 26 июля 2014 года", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Читайте такжеМВД объявило в розыск бывшего депутата Александра Шепелева

Напомним, Кабмин возложил исполнение обязанностей председателя Государственной пенитенциарной службы Украины на первого заместителя председателя Гнау Виталия Ошовського, поскольку ранее отстранил главу ГПтСУ Старенького от исполнения обязанностей на время расследования обстоятельств побега бывшего депутата Александра Шепелева.