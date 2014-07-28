Боевики возвращаются в Славянск и Краматорск под видом мирных жителей

Об этом на своей странице в соцсети написал руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. Читайте такжеТымчук: Продолжается операция сил АТО по освобождению населенных пунктов Латугино, Шахтерск, Торез

"Отмечены случаи перемещения небольших групп боевиков под видом мирных жителей в район Славянска. На освобожденных территориях отмечается активность диверсионно-разведывательных групп противника", - написал эксперт.

Эту информацию подтверждает штаб АТО.

"Активизировалась деятельность по возвращению боевиков под видом родственников местных жителей в города Славянск и Краматорск", - говорится в сообщении.