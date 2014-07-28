Боевики возвращаются в Славянск и Краматорск под видом мирных жителей
08:24, 28 июля 2014Политика
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Боевики перемещаются небольшими группами в Славянск и Краматорск под видом мирных жителей.
Reuters
Об этом на своей странице в соцсети написал руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. Читайте такжеТымчук: Продолжается операция сил АТО по освобождению населенных пунктов Латугино, Шахтерск, Торез
"Отмечены случаи перемещения небольших групп боевиков под видом мирных жителей в район Славянска. На освобожденных территориях отмечается активность диверсионно-разведывательных групп противника", - написал эксперт.
Эту информацию подтверждает штаб АТО.
"Активизировалась деятельность по возвращению боевиков под видом родственников местных жителей в города Славянск и Краматорск", - говорится в сообщении.
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