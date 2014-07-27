В Краматорск, Красный Лиман, Северодонецк и Лисичанск начали возвращаться люди

Об этом сообщает пресс-центр АТО в своем Facebook.

Желто-голубые флаги развеваются на домах, наших блокпостах, на автомобильной технике. Сегодня основной порядок в городах фактически контролируют украинские военные.

В частности, в Краматорске почти восстановлено электро- и водоснабжение работают магазины и аптеки. Также мирная жизнь вернулась и в Красный Лиман, Северодонецк. В центре города Лисичанск, который на кануне был освобожден военнослужащими Вооруженных Сил Украины, возобновлено электроснабжение, начали работать продуктовые магазины и аптеки.

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Активно продолжаются работы по восстановлению подачи жителям города газа и воды. Ремонтные работы осложнены тем, что бандиты уничтожили ключевые объекты коммунального хозяйства.

"И, наряду с тем, террористы пытаются организовать сопротивление наступлению украинских воинов. Однако, все их действия находятся под контролем украинских разведчиков и специальных служб. Таким образом, было выявлено осуществление передислокации и усиления группировок бандформирований через контролируемые ими участки российско-украинской границы. Оккупанты из последних сил пытаются удержать ситуацию под своим контролем и не допустить акций сопротивления населения. Ситуация в городе Донецке остается напряженной. Усиливаются противоречия между подразделениями ДНР, а именно батальона “Русская православная армия” с батальоном “Восток”", - говорится в сообщении.