В Запорожье выдвинуты подозрения в терроризме двум россиянам и украинцу

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры, установлено, что 52-летний гражданин России в июне этого года незаконно пересек украинскую границу, после чего стал стрелком-водителем военного подразделения "ДНР". Почти месяц он нес службу на блокпостах в Славянске.

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62-летний пенсионер, гражданин России, незаконно находился на территории Украины с конца июня, принимал участие в боевых действиях в составе подразделений "ДНР" и обеспечивал функционирование этой террористической организации.

По данным следствия, 33-летний украинец способствовал террористам из "ДНР", сообщая им информацию военного характера, а также организовал в Волновахе Донецкой области незаконный референдум относительно независимости "ДНР".

Расследование проводится по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса ("создание, участие или содействие террористической группе или организации"). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Всех фигурантов производств задержали работники СБУ в середине июля во время попытки выехать в Россию.

Как сообщал УНИАН, 16 мая Генеральная прокуратура признала самопровозглашенные "Донецкую народную республику" и "Луганскую народную республику" террористическими организациями.