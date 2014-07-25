Следствию передадут спутниковые снимки места падения Boeing-777

Как сообщили в пресс-службе президента Петра Порошенко, это будет сделано с целью полного и прозрачного расследования теракта. "Представителям полиции Нидерландов и правоохранительным органам других стран, граждане которых стали жертвами преступления, а также миссии ОБСЕ будут переданы спутниковые снимки места падения самолета Boeing-777, сбитого 17 июля над Украиной", - говорится в сообщении.

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Как отмечается в сообщении, благодаря наличию таких снимков эксперты смогут установить точные места падения обломков самолета, даже те, к которым при поисковых мероприятиях до сих пор нет доступа, или доказать отсутствие фрагментов самолета, которые были вывезены террористами с места происшествия.