В ВР не поступало письменное заявление Яценюка об отставке - Кошулинский

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента заместитель председателя ВР Руслан Кошулинский, который ведет утреннее заседание.

Он сказал: “Пока что технически, материально это заявление еще не поступило в Верховную Раду, мы его ожидаем”.Читайте такжеОбнародовано распоряжение КМУ о назначении Гройсмана вр. и. о. премьер-министра

“Как только оно поступит, в соответствующий срок мы его рассмотрим”, - подчеркнул Кошулинский.

По словам вице-спикера, “устное заявление к делу не подошьешь”.