В ВР не поступало письменное заявление Яценюка об отставке - Кошулинский
10:19, 25 июля 2014Политика
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В Верховную Раду не поступало письменное заявление Арсения Яценюка об отставке с должности премьер-министра Украины.
В ВР не поступало письменное заявление Яценюка об отставке - Кошулинский / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента заместитель председателя ВР Руслан Кошулинский, который ведет утреннее заседание.
Он сказал: “Пока что технически, материально это заявление еще не поступило в Верховную Раду, мы его ожидаем”.Читайте такжеОбнародовано распоряжение КМУ о назначении Гройсмана вр. и. о. премьер-министра
“Как только оно поступит, в соответствующий срок мы его рассмотрим”, - подчеркнул Кошулинский.
По словам вице-спикера, “устное заявление к делу не подошьешь”.
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