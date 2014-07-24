Крым охватила эпидемия доносов - журналист

Об этом пишет обозреватель Андрей Кириллов в статье "Стукачество как форма выживания в Крыму", опубликованной на сайте Крым.Реалии.

Так, несколько недель назад на рекламных площадях Севастополя появились воззвания: «Русская весна. Что дальше?».

"Казалось бы, законный вопрос. Тот из прохожих, у кого есть ответ, вполне может его представить – самому себе или, положим, спутнику, у которого ответа нет. Ничего сложного. Но у севастопольцев мнение иное", - пишет автор.

По его данным, на городских форумах, где эта новость обсуждалась, все были заняты вопросами: кто заказал такой текст, как он посмел, как посмела рекламная фирма, куда смотрит горсовет и, кроме того, нашлось немало таких севастопольцев, которые пообещали все собранные ими данные передать "куда надо".

Читайте такжеКравчук: Наступит время, когда Украину будут просить спасти КрымОбозреватель приходит к выводу, что поскольку в Крыму склонность к "стукачеству" потеряла "пелену приличий", это явление на полуострове стало массовым.

"Это свойство оккупации как таковой – побуждать гнусность и трусость у населения. Но, признаться, никто не ожидал, что крымчане столь массово станут стучать друг на друга", - пишет журналист.

Волна доносительства охватила как людей старшего возраста, у которых остались соответствующие "рефлексы бдительности", так и младшее поколение "уже смутно помнящих пионерию".

"Начальники стали стучать на подчиненных, те, в свою очередь – на начальников, сотрудники одних отделов на сотрудников других – так протекает стукачество в среде госслужащих

....

Стучать стали и предприниматели – на своих конкурентов, в поисках подрядов и заказов.

...

Журналисты стучат на оставшихся в Крыму журналистов, главврачи на главврачей, завучи на директоров школ и на рядовой педсостав – в целях демонстрации преданности. Недавно появился особо мерзкий вид – стукачество на соседей", - пишет Кириллов.

По мнению журналиста, формулировки доносов "забавны".

"В равной степени фактом, годным для доноса, может стать как участие в ток-шоу на канале АТР в прошлом году, так и возложение венка Тарасу Шевченко в составе министерской делегации. Что же говорить о недовольстве сегодняшним днем", - считает он.