Чалый: Разрывать дипотношения с РФ непрактично – там есть наши заложники

Об этом в эфире телеканала "Интер" заявил заместитель главы Администрации президента Валерий Чалый, пишет gordonua.com.

Сейчас разрывать дипломатические отношения с РФ непрактично, потому что на ее территории содержатся украинские заложники, отметил Чалый.

Замглавы АП отметил, что Украина пока сохраняет "формат Нормандии" с участием президента РФ Владимира Путина.

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8 июля на торжествах по случаю 70-летия операции в Нормандии присутствовали президент США Барак Обама, королева Великобритании Елизавета II , немецкий канцлер Ангела Меркель, и другие главы государств. В связи с нынешней политикой России многие из политиков не захотели контактировать с президентом России Владимиром Путиным, также приглашенным на празднования.

16 июля Чалый заявил, что Украина изучает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией, однако такой шаг пока считают преждевременным.