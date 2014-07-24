Представитель командования "Север": Среди задержанных боевиков большинство - граждане РФ

Об этом сообщил "Радио Свобода" пресс-секретарь оперативного командования "Север" Анатолий Прошин.

Кроме того, среди задержанных - азербайджанцы и гражданин Сербии, и лишь несколько сепаратистов - жители Луганщины, сказал он.

По словам представителя военных, захваченные боевики считали, что армейцы их уничтожат, и были удивлены, что их после допроса и расследования доставят в суд.

После освобождения городов важнейшей задачей украинских военных и бойцов Нацгвардии является психологическая работа с населением, рассказал Анатолий Прошин.

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В понедельник, когда украинские военные освободили от сепаратистов город Счастье, на улице не было видно людей. Впоследствии они рассказывали, что боевики запугали их зверством, которое якобы совершают украинские военные.

"Люди, которые с нами общаются, меняют свое мнение, но важно их привлечь к такого общения", - сказал Анатолий Прошин. Поэтому в эти города сейчас снаряжают группы психологов, а военные помогают раздавать помощь и содействие в обеспечении жизнедеятельности городов.

Сегодня военные ОК "Север" принимали участие в освобождении Рубежного, а по состоянию на 22 часов вели напряженные бои по Лисичанск.