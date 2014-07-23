СБУ задержала минометчика, который обстреливал жилые кварталы в Луганске

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБ Украины.

Установлено, что гражданин Украины Владимир Смирнов был завербован в бандформирование террористической организации так называемой «Луганской народной республики» гражданином РФ Николаем Замараевым по прозвищу «Шмыга».

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За службу на стороне террористов российский куратор пообещал Смирнову военную одежду, жилье и 2,5 тыс. грн ежемесячно.

Наемник прошел специальную подготовку в качестве наводчика минометного расчета в учебном центре, организованном российскими спецслужбами в Луганске на базе общежитий университета, где его инструкторами были военнослужащие РФ.

По полученным СБУ данным, 17 июля вместе с четырьмя боевиками Смирнов, выполняя роль корректировщика огня, из установленных в луганском микрорайоне Мирный минометов обстреляли жилой квартал областного центра Степной. В результате обстрела были ранены военнослужащие Вооруженных сил Украины и повреждена боевая машина сил АТО.

Службой безопасности Украины в отношении боевика зарегистрировано уголовное производство по ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).