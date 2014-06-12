Иностранные наемники пересекают украинскую границу под прикрытием авиации российских ВВС - Тымчук
При заброске в Украину боевиков и техники их прикрывают не только российские пограничники, но и Вооруженные силы РФ, отмечает Тымчук.
По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», при проникновении на территорию Украины групп боевиков и колонн техники операции по их прикрытию осуществляют не только российские пограничники, но и Вооруженные силы России.
Об этом написал руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
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"По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», при проникновении на территорию Украины групп боевиков и колонн техники (в т.ч. военной) операции по их прикрытию осуществляют не только российские пограничники, но и Вооруженные силы России. В частности, при заброске групп наемников и партий оружия в российском воздушном пространстве у госграницы постоянно работает самолет ДРЛО А-50 (код НАТО - Mainstay) российских ВВС. Его задача – обнаружение украинской военной авиации, которая могла бы сорвать операции по заброске российских наемников на территорию Украины", - написал Тымчук.
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Также, по его словам, во время проникновений групп боевиков из России, разведку местности осуществляют российские беспилотные летательные аппараты.