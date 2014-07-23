Российские военные обустроили полевой лагерь рядом с границей Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«Вооруженные силы России продолжают наращивать военное присутствие вблизи государственной границы Украины. Установлено, что в районе урочища Крученый Лес Суджанского района Курской области обустроен полевой лагерь Вооруженных сил РФ, сейчас там находятся подразделения 32-й отдельной мотострелковой бригады (Новосибирская область), 56-го инженерно-саперного полка (Республика Татарстан) и 24-й отдельной бригады спецназначения ГРУ (Новосибирская область)», - заявил он.