Россия продолжает стягивать войска к государственной границе Украины - пограничники

Пограничники продолжают выполнять задачи согласно общему замыслу АТО, сообщается на сайте Госпогранслужбы. Террористы и российские наемники продолжают осуществлять попытки передислокации на территорию Украины автомобильной и бронетанковой техники и обстреливать места дислокации пограничных подразделений.

"РФ продолжает стягивать войска к государственной границе Украины. Известно о передислокации 35-й гвардейской отдельной механизированной бригады Центрального ВО ВС РФ, который постоянно дислоцируется в Алтайском крае РФ в Брянской области. Бригада расположена напротив Черниговского пограничного отряда на расстоянии 10-12 км. Также зафиксировано перемещение значительного количества военной техники и личного состава подразделений РФ напротив Сумского и Луганского отрядов", - говорится в сообщении.

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В течение суток в двух случаях из автоматического оружия с территории России обстреливались пограничные наряды на участке отдела пограничной службы «Красная Таловка» Луганского отряда. Пострадавших нет. На этом же участке, в районе дислокации пограничных нарядов было подорвано 3 радиоуправляемых фугаса.

Продолжается разведка позиций пограничников с использованием беспилотных летательных аппаратов. Около 20-ти часов 14 июля зафиксировано полет беспилотного летательного аппарата на высоте до 1500 м над пунктом пропуска «Успенка» Донецкого отряда.