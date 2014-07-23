Агрессия против Украины будут иметь негативные последствия для московской власти - МИД

Об этом говорится в ноте, направленной Министерством иностранных дел Украины в МИД России, сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД.

В ноте отмечается, что Россия, в частности в который раз нарушает украинско-российскую государственную границу, поставляет оружие террористическим организациям, оказывает им финансовую поддержку.

17 и 18 июля семь вертолетов Ми-8 и Ми-24 вторглись с территории России в воздушное пространство Украины в районах населенных пунктов Ильевка и Александровка Луганской области.

Кроме того, 19 и 20 июля из районов населенных пунктов Хутор Маноцкий, Авило-Успенко и Ленинский Российской Федерацией был нанесен ряд артиллерийских ударов с применением систем САУ, «Град» и минометов по позициям Вооруженных сил Украины вблизи населенных пунктов Ильинка, Манич и Комишуваха Донецкой области.Читайте такжеВ Луганской области пограничники обнаружили следы въезда в Украину 14 систем «Град»

Постоянные призывы к российской стороне принять необходимые меры по обеспечению режима усиленной охраны украинско-российской государственной границы сознательно игнорируются. Вместо этого российская сторона цинично обвиняет Вооруженные Силы Украины в обстрелах территории России, несмотря на неопровержимые доказательства осуществления таких провокаций террористическими организациями «ДНР» и «ЛНР».

МИД Украины выразил российской стороне решительное требование немедленно прекратить предоставление всестороннего содействия и финансовой поддержки террористическим организациям, а также прекратить систематическое нарушение украинско-российской государственной границы. Такие акты агрессии против Украины, постоянное пренебрежение международным правом будут иметь крайне негативные последствия для московской власти, которая все заметнее тянет страну к международной изоляции.Читайте такжеУ России есть несколько дней, чтобы избежать существенных санкций - чешский министр

Лишение террористических организаций помощи из России, обеспечение Россией надлежащего контроля за режимом пересечения границы с Украиной наряду с созданием благоприятных условий для надлежащего мониторинга представителями ОБСЕ ситуации на границе в соответствии с Берлинской декларацией от 2 июля, а также поддержка положений мирного плана президента Украины Петра Порошенко будут способствовать деэскалации ситуации в восточных областях Украины, отмечается в ноте МИД.