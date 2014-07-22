Два российских вертолета Ми-24 нарушили воздушное пространство Украины - пограничники
12:59, 22 июля 2014Политика
0 0
Два российских вертолета Ми-24 нарушили воздушное пространство Украины.
Российские вертолеты вновь нарушили государственную границу / wikimedia.org
Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.
«Пограничники продолжают фиксировать факты нарушения воздушного пространства Украины авиацией РФ», - говорится в сообщении.
«В 23.05 21 июля на участке отдела пограничной службы «Красная Таловка» (Луганская область) в направлении Волошино (РФ) – Золотаревка (Украина) зафиксировано нарушение воздушного пространства Украины (до 2 км.) двумя вертолетами Ми-24», - отмечает Госпогранслужба.
Читайте такжеПограничники зафиксировали полет 8 российских вертолетов вдоль линии границы с Украиной
«В дальнейшем вертолеты вернулись на территорию РФ и взяли курс на н.п. Волошино (РФ)», - сообщается на сайте ведомства.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter